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Суд продлил арест экс-мэра Владивостока

09:49
  • вторник
  • 01 февраля 2022

Дело возбудили в октябре 2021-го

Фрунзенский районный суд Владивостока продлил арест экс-главы города Олега Гуменюка, передает РИА "Новости".
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"Стражу продлили на 2 месяца, до 3 апреля 2022 года", - сообщили в суде.

18 мая 2021 года Гуменюк объявил об отставке с поста мэра. 4 октября стало известно о возбуждении уголовного дела по статье "Получение взятки в особо крупном размере".

Бывшего мэра подозревают в том, что он получил более 19,5 миллиона рублей с 2019 по 2021 год от руководства МУПВ "Некрополь" за покровительство при оказании похоронных услуг.

Сам Гуменюк свою вину отрицает.

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