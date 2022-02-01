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В ЕР предложили разрешить тратить маткапитал на ремонт

09:45
  • вторник
  • 01 февраля 2022

С 1 февраля маткапитал проиндексирован по уровню фактической инфляции

В партии "Единая Россия" работают над расширением возможностей использования материнского капитала. Об этом во вторник, 1 февраля, рассказала первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.
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Она отметила, что ЕР предлагает разрешить направлять часть средств маткапитала на ремонт в квартире. Однако прежде необходимо законодательно определить понятие ремонта

Вице-спикер Госдумы, председатель комиссии "Единой России" по защите материнства, детства и поддержке семьи Анна Кузнецова, в свою очередь, напомнила, что с 1 февраля маткапитал проиндексирован по уровню фактической инфляции — на 8,4%, а не прогнозной величины, как это делали раньше.

Воспользоваться таким проиндексированным маткапиталом смогут более миллиона российских семей, сообщает РИА Новости.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что в 2022 году выплаты в виде материнского капитала на первого ребенка составят 524 тысячи рублей. Прежде размер выплат на первого ребенка составлял почти 484 тысячи рублей. Величина маткапитала на второго и последующих детей увеличится до более 693 тысяч рублей.

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