В Приморье введен режим повышенной готовности из-за бродячих собак

Это вызвано повышением активности животных

В Приморском крае вводится режим повышенной готовности из-за повышения активности животных, не имеющих хозяев, а также случаев нападения бродячих собак на людей.

В постановлении главы региона Олега Кожемяко отмечается сложившаяся обстановка, критически опасная для жизни и здоровья граждан.

В связи с этим глава Приморья предписал перевести в режим повышенной готовности органы управления и силы системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Для предупреждения угрозы ЧС поручается предприняты меры с учетом решений специализированной комиссии и планом действий в таких ситуациях.

Постановление Олега Кожемяко опубликовано на официальном портале правовой информации.

В российское законодательство тем временем готовят поправки, касающиеся усыпления бродячих собак особо опасных пород. Как заявил член Совета Федерации от Забайкальского края Сергей Михайлов, необходимо органам местного самоуправления и региональной власти принимать меры — вплоть до усыпления особо агрессивных бродячих собак в особых случаях.

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