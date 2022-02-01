Ефимов: уровень безработицы в Москве за год сократился почти в три раза

Показатель составляет 0,46%

Уровень безработицы в Москве с начала 2021 года снизился почти в три раза. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов. На 16 января показатель составил 0,46%.

По словам Ефимова, уровень безработицы в столице является самым низким с мая 2020 года. Пик был зафиксирован в октябре того же года - 3,03%.

Число официально зарегистрированных безработных в Москве составляет 33,6 тыс. человек. Количество вакансий в сравнении с декабрем 2020 и 2019 годов выросло на 60% и 76% соответственно. Число резюме, наоборот, сократилось - на 4% и 2%.

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