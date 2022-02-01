Названы самые дешевые для жизни города в России

Самым дорогим стал Анадырь

Самым дешевым для жизни городом оказалась ингушская Назрань. Цены там на 25% ниже средних по стране, пишет со ссылкой на Росстат РБК.

Также среди лидеров по дешевизне - Магас и Малгобек (Ингушетия), Канаш (Чувашия), Ковылкино и Саранск (Мордовия). Кроме того, в топ попали новосибирский Куйбышев, удмуртская Можга, Балашов и Ртищево (Саратовская область).

Самым дорогим городом в России оказался административный центр Чукотского автономного округа Анадырь (цены на 57% выше, чем в среднем по стране).

На 37-46% средний показатель превысили также якутские Зырянка, Мирный, Усть-Нера, камчатские Палана и Петропавловск-Камчатский.

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