Власти Польши раскрыли содержание оружейных поставок Украине

Варшава отправит Киеву боеприпасы и дроны

Варшава поставит Украине ПЗРК и беспилотники. Об этом во вторник, 1 февраля, рассказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Глава польского кабмина уточнил, что Киев получит боеприпасы, переносную зенитно-ракетную систему "Гром" и различные беспилотники оборонительного характера.

Руководитель Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох рассказывал, что Варшава решила передать Украине несколько десятков тысяч штук оборонительного вооружения, в том числе снаряды для систем ПВО, сообщает РИА Новости.

Ранее появились сообщения, что Соединенные Штаты передадут Киеву военную помощь 45 авиарейсами. По словам источников, уже начались поставки дополнительной материально-технической помощи от США на сумму 200 млн долларов.

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