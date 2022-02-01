Пропавшую новгородскую девочку нашли на участке у соседей

Ребенок погиб от холода

Волонтеры обнаружили под Новгородом тело двухлетней малышки, которая пропала больше недели назад, в огороде соседей.

Следов насилия на теле девочки не зафиксировано. По предварительной версии, девочка проснулась и ушла из дома на соседний участок, где она замерзла, пишет газета "Известия".

Девочка пропала в городе Холм 25 января. 33-летняя мать стирала белье в бане, а ее ребенок спал в доме на диване. При этом дверь не была закрыта на замок. 26 января следователи обнаружили фрагменты костей в печи дома. Мать девочки рассказала, что кости из печи принадлежат умершей пару месяцев назад собаке. Спустя время экспертиза подтвердила, что останки не принадлежат человеку.

Возбуждены два уголовных дела - об убийстве малолетней и халатности местных чиновников. Мать девочки и сожитель арестованы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram