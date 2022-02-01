Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Есении Квасовой

Из-за тяжелого порока сердца она уже перенесла три сложнейшие операции

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Любит рисовать и много мечтает. Героиня нашего следующего сюжета - семилетняя Есения Квасова, очень добрая девочка, которая сама ни о чём не может попросить. Из-за тяжёлого порока сердца она уже перенесла три сложнейшие операции.

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Есении. Чтобы спасти жизнь девочки, необходимо срочно провести ещё одну операцию. Но стоит это почти 4 миллиона рублей. Помочь может каждый. Достаточно отправить смс на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру Вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти далее по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции. Операция нужна срочно.

Она не может выговорить даже своё собственное имя. А оно у неё красивое - Есения. Для своих - Еся или Есюша. Девочка не может говорить, как все. Но влюбляет в себя моментально. Щедро дарит нашей группе самое дорогое. Сначала - свои рисунки. Затем - сладости. Нежная, ласковая. Загадывает желания, не задумываясь. Правда, о чём именно Есения сейчас мечтает - может понять лишь мама.

- А что она сказала? - Чтобы я дала ей посмотреть в телефоне фотографии.

Желание тут же исполнилось.

У этой крохи за плечами - уже три операции на сердце. Первую сделали через неделю после рождения.

"Она была вялая, слабая. То есть она лежала в отдельном боксе. И уже появлялась такая синюшность. Потому что у неё кровь уже начинала смешиваться", - рассказала мама Есении Розалина Квасова.

Оказалось - врождённый порок сердца. Причём очень тяжелый. В сердце девочки вместо двух основных сосудов, по которым идёт насыщенная и ненасыщенная кислородом кровь, один общий артериальный ствол. Из-за открытого артериального протока органы плохо снабжаются кислородом. Как результат - цианоз. Это когда моментально синеют губы и конечности. Плюс слабость, сердечная недостаточность, задержка в развитии. В возрасте семи дней хирурги установили Есении вместо недостающего сосуда временный дренаж. Но через 7 месяцев его пришлось менять. Организм-то растёт. Повторная операция оказалась настолько сложной, что Есения её еле пережила.

"На следующий день у неё открылось кровотечение. И Есению... Ей проводили, можно сказать, еще одну операцию, раскрывали повторно грудину и убирали кровотечение", - сказала мама ребенка.

7 суток - на ИВЛ, еще 11 - в реанимации. Как следствие - необратимые последствия. Девочка плохо видит и не может толком говорить. Проблемы с моторикой такие, что даже одну ровную линию не может провести на бумаге. Ей легче взять охапку карандашей и рисовать рывками.

Из-за сопутствующих заболеваний иммунитет у Есении крайне слабый, любая инфекция может нанести непоправимый удар. И каждый выход из дома - даже самый редкий - таит опасность. Но ведь так хочется подышать.

Мама бережёт ребёнка как зеницу ока. Верит, что её сердце спасет доктор Пак из итальянской клиники. Он - последняя надежда. "Я знаю, что мамы таких же детей, у которых сложные пороки, они везут детей именно к доктору Паку, в Италию", - говорит Розалина.

Лечение в Италии стоит очень дорого - почти 4 миллиона рублей. Родители такую сумму собрать не в силах. Мама - в слезах.

"Нам сейчас нужна помощь неравнодушных людей. Я верю и знаю, что в нашей стране такие люди, которые не остаются в стороне, когда необходимо помочь детям", - сказала мать ребенка.

Есения маму целует, успокаивает. И всё никак не может выпустить из рук наш микрофон. Никакие уговоры не помогают. Она очень хочет, но не может сказать главное: "Спасибо всем. За доброе сердце".

У Есении очень мало времени. Операцию на сердце нужно сделать срочно. Поэтому помощь нужна как можно скорее. Достаточно отправить смс на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого нужно отсканировать QR-код, расположенный на экране, и выбрать удобный способ. Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет жить.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Есении Квасовой, программа 1335

Ольга Стрельцова, Юрий Тимошин, Георгий Могунов, "ТВ Центр".

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