Отмечено стремительное падение мировых цен на пшеницу

И здесь не обошлось без Украины
Как показывает мониторинг "СовЭкона", на который ссылается "Интерфакс", мировые цены на пшеницу стремительно падают.
На Чикагской бирже в понедельник котировки рухнули на 3,2% (самое сильное дневное падение с декабря прошлого года). Вместе с тем биржевые котировки на черноморскую пшеницу опустились по сравнению с максимумами месяца на 5%.
Эксперты объясняют происходящее тем, что трейдеры верят в мирное разрешение кризиса вокруг Украины. Именно эта ситуация разогревала мировой зерновой рынок в последнее время.
Теперь же на фоне дипломатического прогресса снижаются опасения того, что военный конфликт приведет к перебоям поставок с Черного моря.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram