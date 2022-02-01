Отмечено стремительное падение мировых цен на пшеницу

И здесь не обошлось без Украины

Как показывает мониторинг "СовЭкона", на который ссылается "Интерфакс", мировые цены на пшеницу стремительно падают.

На Чикагской бирже в понедельник котировки рухнули на 3,2% (самое сильное дневное падение с декабря прошлого года). Вместе с тем биржевые котировки на черноморскую пшеницу опустились по сравнению с максимумами месяца на 5%.

Эксперты объясняют происходящее тем, что трейдеры верят в мирное разрешение кризиса вокруг Украины. Именно эта ситуация разогревала мировой зерновой рынок в последнее время.

Теперь же на фоне дипломатического прогресса снижаются опасения того, что военный конфликт приведет к перебоям поставок с Черного моря.

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