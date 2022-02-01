Лев Лещенко отмечает 80-летний юбилей

Голос эпохи и самый народный артист празднует день рождения

Самый узнаваемый и любимый миллионами голос страны. Сегодня юбилей отмечает Лев Лещенко, народному артисту РСФСР исполнилось 80 лет. Все его песни, а их сотни, невозможно просто слушать, невольно начинаешь подпевать. А многие из них стали без преувеличения культовыми, например, "День победы" или прощальная песня Олимпиады-80 - "До свиданья, Москва!".

С такой иронией к самому себе может относиться только очень большой артист. Лев Лещенко соберёт сегодня в огромном зале верных поклонников. За кулисами – близких друзей. И подарит им всем "Созвездие Льва" - программу, в которой будет всё самое лучшее.

"Если не сломается, у нас даже будет ходить по сцене такой звездолёт. Как мои авторы говорят - "Звездо-Лёв". И мы будем встречать друзей, которые хотят поздравить меня", - говорит артист.

Более 60 лет на сцене, 750 песен. И каждая – любима миллионами. Он исполняет их в разных городах и странах. В любом климате, часовом поясе и состоянии.

Подробности смотрите в репортаже Александры Сергомасовой.

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