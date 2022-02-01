"Не соответствует действительности": Москва опровергла передачу ответа на предложения США по безопасности

О передаче ответа заявили в Госдепе

Москва не передавала Вашингтону свой ответ по теме гарантий безопасности. Информацию, распространённую со ссылкой на Госдепартамент США, опровергли в нашем МИД. Тем временем, в Киев из Штатов доставили очередную партию грузов военного назначения. А американская пресса активно муссирует слухи о мнимом российском вторжении. Примером того, что именно Запад продолжает провоцировать конфликт, стало и последнее заседание Совета безопасности ООН.

На заседании Совбеза ООН Россия спокойно и обстоятельно опровергла все обвинения в свой адрес по поводу мифического вторжения на Украину. Но, кажется, западные политики все пропустили мимо ушей.

"Был нехороший сигнал, что Россия продолжит идти своим курсом. И у нее сейчас есть планы по вторжению на Украину. Мы продемонстрировали, что хотим дипломатического решения проблемы", - заявил представитель Государственного департамента Нед Прайс.

В Госдепартаменте США заявили, что получили от России письменный ответ на свое предложение по деэскалации ситуации на Украине. Однако в российском МИД эту информацию не подтвердили. Вашингтон считает непродуктивным ведение переговоров в публичном пространстве. Однако при этом западные политики занимаются нагнетанием антироссийской истерии в обществе, искусственно создавая угрозу глобальной безопасности, подчеркнули в российском посольстве в США.

"Именно США в нарушение принципа неделимости безопасности подобрались со своей военной инфраструктурой вплотную к российским границам. Перемещения Вооруженных Сил Российской Федерации на собственной земле являются нашим суверенным правом и никому не угрожают. Таким образом, генератором напряженности является не Москва, а Вашингтон. Мы не собираемся пятиться назад и вставать по стойке смирно, внимая угрозам американских санкций", - говорится в заявлении посольства.

Россия планирует 17 февраля созвать Совбез ООН, чтобы обсудить выполнение Минских договоренностей. Их в ООН не раз называли единственным способом дипломатического решения конфликта на востоке Украины. Однако в Киеве на этот счет другое мнение.

"Выполнение Минских соглашений означает уничтожение нашей страны. Они заключались под прицелом российского оружия. Французы и немцы спокойно наблюдали за этим. Но всем умным людям было понятно, что выполнение этих договоренностей невозможно", - заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Европейские страны наперебой высказывают готовность помочь Украине военной техникой. Эстония заявляла о возможности поставить гаубицы. Польша планирует передать ПЗРК, беспилотники и боеприпасы. Украинский вопрос стал внутренней повестка многих государств.

"Это кому-то выгодно, прежде всего, западным странам, прежде всего, США и Великобритании. У меня такое впечатление, что если не состоится это нападение, мнимое, которое они разрекламировали, так мне кажется, они готовы его оплатить", - рассуждает народный депутат Украины, фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Анатолий Бурмич.

Пока США и ЕС накаляют обстановку, экономика Украины начинает всё сильней трещать по швам. Паника и неопределённость вытягивают и без того ограниченные ресурсы. В отличие от военной, финансовую помощь Киеву оказывают не так охотно.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram