Из зоны бедствия на Кубани начали эвакуировать людей

В регионе подтопило около 200 участков и десятки жилых домов

На Кубани из-за дождей, снегопадов и резкого потепления увеличилось число подтопленных территорий. В зоне бедствия - около 200 участков и десятки жилых домов. В некоторых районах начали эвакуировать жителей.

- Это Краснодар, детка. Здесь нет дорог, здесь только направления!

Сейчас в Краснодарском крае впору поднимать парус прямо на крыше автомобиля, ведь вместо дорог - водная гладь. Зимой такое количество осадков выпало впервые в истории метеонаблюдений. В Анапе из берегов вышла река Можепсин. Затоплен Пионерский проспект. В пригородных поселках вода подошла вплотную к домам.

- Водичка здесь присутствует. В домовладения заходит. Так что работ по водоотведению здесь очень и очень много предстоит. - Управляющая компания привозит людям насосы, чтобы они пытались откачать все эти помещения.

В Сочи оползень перекрыл проезд на Ореховские водопады. Последствия ликвидирует спецтехника. В местах подтоплений работают сотрудники МЧС: они оказывают адресную помощь населению.

"Для откачки воды используются насосные станции, мотопомпы и приспособленная техника Славянска и Краснодара", - сказал Павел Иванов, начальник ЦУКС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Синоптики предупреждают: на юге региона к концу недели будет уже плюс 12, что приведёт к дальнейшему таянию снега. В зоне риска – районы, примыкающие к Кавказскому хребту. Даже небольших осадков будет достаточно для подъёма уровня рек.

Александра Панина. "ТВ Центр".

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