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МИД опроверг передачу США ответа на предложения по гарантиям безопасности

10:42
  • вторник
  • 01 февраля 2022

Эти сообщения названы не соответствующими действительности

Российская сторона не передавала Вашингтону письменный ответ на полученные от США документы по гарантиям безопасности. Об этом во вторник, 1 февраля, рассказал заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
Песков рассказал, когда Путин ответит США и НАТО по гарантиям безопасности

Ранее неназванный представитель Госдепартамента США заявил, что американская сторона получила от России ответ на свое предложение по деэскалации вокруг Украины.

Как отметил замглавы российского внешнеполитического ведомства, сообщения о якобы переданном Москвой Вашингтону письменном ответе не соответствуют действительности, сообщает РИА Новости.

17 декабря 2021 года МИД России опубликовал проекты соглашений о гарантиях безопасности с США и НАТО. Москва требует нерасширения альянса на восток, введения ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений. 26 января 2022 года США и НАТО передали России ответы на предложения по гарантиям безопасности. Москва обещала тщательным образом их изучить.

Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, решение о дальнейших шагах Москвы после ответа США и НАТО на предложения по безопасности будет принимать российский лидер Владимир Путин.

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