МИД опроверг передачу США ответа на предложения по гарантиям безопасности

Эти сообщения названы не соответствующими действительности

Российская сторона не передавала Вашингтону письменный ответ на полученные от США документы по гарантиям безопасности. Об этом во вторник, 1 февраля, рассказал заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

Ранее неназванный представитель Госдепартамента США заявил, что американская сторона получила от России ответ на свое предложение по деэскалации вокруг Украины.

Как отметил замглавы российского внешнеполитического ведомства, сообщения о якобы переданном Москвой Вашингтону письменном ответе не соответствуют действительности, сообщает РИА Новости.

17 декабря 2021 года МИД России опубликовал проекты соглашений о гарантиях безопасности с США и НАТО. Москва требует нерасширения альянса на восток, введения ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений. 26 января 2022 года США и НАТО передали России ответы на предложения по гарантиям безопасности. Москва обещала тщательным образом их изучить.

Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, решение о дальнейших шагах Москвы после ответа США и НАТО на предложения по безопасности будет принимать российский лидер Владимир Путин.

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