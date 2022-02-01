В Москве прощаются с Леонидом Куравлевым

Похороны состоятся на Троекуровском кладбище

В Москве сегодня прощаются с Леонидом Куравлёвым. Отпевание народного артиста проходит в закрытом формате в Центральной клинической больнице. Похороны состоятся на Троекуровском кладбище.

Всенародно любимый актёр скончался в воскресенье на 86-м году жизни. Миллионы зрителей восприняли его уход как личную утрату. Куравлёв был артистом редкого обаяния и актёрской харизмы. Сотни сыгранных им ролей вошли в золотой фонд отечественного кино. "Живёт такой парень", "Афоня", "Иван Васильевич меняет профессию", "Ищите женщину" и "17 мгновений весны" - в каждой из картин он играл абсолютно разных по характеру героев. При этом неизменно оставаясь собой.

"Его такая душевная чистота – вот она, может быть, во многом и сыграла, что он не сумел и, может быть, даже не очень захотел бороться за свою жизнь. Потому что он так любил свою супругу, потеряв её, картин стало меньше интересных. Хотя он всё-таки продолжал сниматься. Картины его всегда будут напоминать о нём и радовать нас его творчеством, искусством – что был такой потрясающий актёр, которого мы любили, любим и будем любить", - заявил народный артист России Евгений Герасимов.

"Я пришла попрощаться и поблагодарить за то, что человек подарил столько потрясающих фильмов, подарил столько настроения. Очень большая утрата", - заявила Виктория Соколова.

"Этот человек во всех своих фильмах был таким жизнерадостным, показывал пример, что не нужно унывать ни в какой ситуации, всегда у него было чувство юмора", - сказал Александр Платовский.

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