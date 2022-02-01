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Маткапитал и соцвыплаты выросли с 1 февраля

11:55
  • вторник
  • 01 февраля 2022

Прибавка ждет пенсионеров

Сегодня вступает в силу ряд важных нововведений. Так, с 1 февраля увеличивают социальные выплаты, пособия и компенсации  инвалидам, ветеранам, чернобыльцам, Героям России, а также тем, кто пострадал на производстве.

Материнский капитал проиндексирован на 8,4% - после рождения первенца семья получит 524 тысячи 500 рублей, а после появления на свет второго - 693 тысячи. Вырастет и единовременное пособие, а также пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Существенная прибавка ждет пенсионеров. По инициативе президента выплаты по старости увеличены на 8,6% - выше уровня инфляции.

Кроме того, с этого дня Росреестр будет вносить информацию об аварийности зданий в ЕГРН. Так что при покупке недвижимости можно будет узнать, подлежит ли дом сносу или реконструкции.

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