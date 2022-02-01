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Появились подробности подготовки ответа Москвы США по гарантиям безопасности

11:25
  • вторник
  • 01 февраля 2022

Россия пока не передавала никакой письменной реакции

В России работают над подготовкой "сводной реакции" в ответ США и НАТО по гарантиям безопасности. Об этом во вторник, 1 февраля, рассказал высокопоставленный дипломатический источник.
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В дипломатических кругах подчеркнули, что продолжается анализ письменных ответов западных коллег, параллельно с этим им был задан вопрос — в форме обращения.

Источник уточнил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров направил ранее представителям НАТО и госсекретарю США Энтони Блинкену послания по вопросу о том, как в НАТО понимают фундаментальный принцип неделимости безопасности. На него Москва ссылается в проектах договоров по теме гарантий безопасности.

Однако "на это послание ответа с Запада нет, ни от кого", рассказал источник. В связи с этим "представлять дело так, что мы что-то в письменном виде им направили в порядке реакции, неправильно".

Никаких других письменных документов Москва не направляла, цитирует источник РИА Новости.

17 декабря 2021 года МИД России опубликовал проекты соглашений о гарантиях безопасности с США и НАТО. Москва требует нерасширения альянса на восток, введения ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений. 26 января 2022 года США и НАТО передали России ответы на предложения по гарантиям безопасности. Москва обещала тщательным образом их изучить.

31 января неназванный представитель Госдепартамента США заявил, что американская сторона получила от России ответ на свое предложение по деэскалации вокруг Украины. Однако в российском МИД опровергли эти сообщения.

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