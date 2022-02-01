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Орнелла Мути рассказала о сложностях русского языка

11:15
  • вторник
  • 01 февраля 2022

Актриса учит язык через приложение

Итальянская актриса Орнелла Мути рассказала, что хочет стать гражданкой России и усиленно учит русский язык.

Орнелла Мути заявила о желании получить российское гражданство
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Артистка учит язык самостоятельно через мобильное приложение, однако ей не хватает практики.

"Потихоньку я выучила кириллицу и что-то понимаю, но грамматика у вас сложная, и потом, когда учишь кириллицу, все равно путаешь буквы. Мне нужна практики", - рассказала она в интервью ТАСС.

На данный момент Мути живет в Европе и собирает необходимые документы для получения российского гражданства. Актриса призналась, что считает русскую культуру частью себя.

"Мне было бы приятно получить гражданство, потому что это часть моей культуры, связанной с мамой. Она умерла в этом году, и это стало бы подарком для нее", - заметила она.

Россияне знают Мути по ролям в фильмах Укрощение строптивого" и "Безумно влюбленный", а также в картине Григория Чухрая "Жизнь прекрасна".

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Орнелла Мути
Орнелла Мути
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