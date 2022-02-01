В России госпитализированы еще 17487 человек с коронавирусом

Вылечился 40301 человек

За сутки в России госпитализированы 17487 больных коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего за сутки зафиксировано 125836 случаев заражения. В Москве коронавирусом заболели 21533 человека, из них госпитализированы только 1615.

Выздоровел за сутки 40301 человек. Скончались 663 заболевших.

Всего с начала пандемии коронавирусом в России заболели 11986913 человек. Умерли 332012 зараженных. Вылечились 10288582 заболевших.

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