Ефимов: объем продаж нежилой недвижимости в 2021 году превысил показатели трех предыдущих лет

В Москве заключили 1755 договоров купли-продажи

В 2021 году в Москве заключили 1755 договоров купли-продажи городской нежилой недвижимости. Это больше, чем за три предыдущих года, когда было заключено 1714 договоров.

— В 2021 году с победителями городских торгов было заключено 1755 договоров купли-продажи нежилой недвижимости общей площадью 116 тыс. кв. м. Этот показатель превысил общее количество сделок за три предыдущих года. Из года в год количество заключенных сделок увеличивается, в 2018 году было заключено 294 сделки, в 2019 году — 522, а в 2020 — 898 договоров. В прошлом году больше всего городской недвижимости — 807 сделок — купили физические лица, с индивидуальными предпринимателями заключено 669 договоров, а с юридическими лицами — 279, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Объемы продаж столичной недвижимости растут благодаря нескольким факторам: город скорректировал процесс подготовки лотовой документации, перевел процедуры торгов в цифровое пространство, изменил правила заключения договоров по некоторым видам аукционов.

В 2021 году стало возможно заключать договоры с единственным участником продажи посредством публичного предложения и аукциона. Оформить сделку теперь могут и с претендентом, который сделал предпоследнее предложение во время продажи без объявления цены, если победитель торгов уклонился от заключения соглашения. Благодаря этим нововведениям за год было заключено 143 договора на 1,367 млрд рублей.

Как уточнил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, в 2021 году наибольшим спросом у покупателей городской недвижимости пользовались машиноместа — по ним заключили 1125 договоров купли-продажи более чем на 500 млн рублей, по нежилым помещениям — 622 договора на 7,7 млрд рублей, а по зданиям и земельным участкам под ними — восемь договоров на 350 млн рублей. Наибольшее количество объектов недвижимости было выкуплено на юго-западе, востоке и юге города — 775, 229 и 138 единиц соответственно.

Найти лоты и документы о них, изучить подробные характеристики и процедуру городских торгов можно на инвестиционном портале Москвы в разделе "Имущество от города". Большая часть лотов доступна онлайн в 3D-формате. Подробные условия продажи и участия в торгах по аренде и продаже городского имущества также есть на сайте единой электронной торговой площадки roseltorg.ru.

Ранее Владимир Ефимов рассказал, что в Москве в 2021 году вырос спрос на городскую недвижимость. Заместитель мэра столицы уточнил, что на торгах было реализовано свыше 11,6 тысячи объектов, что в полтора раза выше показателей 2020 года. Общая сумма сделок составила 74,6 млрд рублей.

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