Состояние российских миллиардеров снизилось на 5% с начала года

Больше всех потерял Геннадий Тимченко

Согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index, на который ссылается РИА "Новости", с начала года совокупное состояние российских миллиардеров снизилось на 4,6% (18 миллиардов долларов).

Больше всех потерял владеющий долями в "Новатэке" и "Сибуре" Геннадий Тимченко.

Рассчитывается индекс на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. В список 500 богатейших людей мира на сегодняшний день входят 27 российских граждан.

Самый богатый человек страны - совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон (30,8 миллиарда долларов). На втором месте - один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин (30,2 миллиарда), на третьем - основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов (27,2 миллиарда).

В топ-5 также попали бенефициар НЛМК Владимир Лисин (26,8 миллиарда долларов) и совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов (22,5 миллиарда).

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