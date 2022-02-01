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Бочкарев: Единый скоростной диаметр улучшит связность 44 районов столицы

11:18
  • вторник
  • 01 февраля 2022

Трасса пройдет через весь город с юга на север

Запуск единого скоростного диаметра улучшит связность 44 столичных районов, в которых проживает более 4,5 миллиона человек. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он рассказал, что диаметр протянется от Симферопольского шоссе до трассы М-11 "Москва – Санкт-Петербург" и пройдет через шесть округов Москвы - фактически через весь город с юга на север, минуя центр.

"Благодаря тому, что магистраль на всём своем протяжении будет бессветофорной, автомобилисты смогут значительно экономить время в пути – от 10 до 50 минут, в зависимости от расстояния и времени суток", – подчеркнул Бочкарев.

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