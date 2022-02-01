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Во Франции оценили перспективу встречи Путина и Макрона

11:29
  • вторник
  • 01 февраля 2022

Точных сроков пока не называют

Официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь заявил в эфире радио France Info, что встреча президента России Владимира Путина и французского лидера Эмманюэля Макрона не исключена.
Путин с Макроном обсудили Украину и подготовку к личной встрече

"Я этого не исключаю, пока это еще не решено", - заметил Атталь.

Он добавил, что Макрон будет делать все для обеспечения деэскалации вокруг Украины.

За последние дни лидеры России и Франции провели два телефонных разговора, напомнил спикер. "Обмены были насыщенными", - уточнил он.

Со стороны Запада в последнее время активно звучат заявления о том, что Россия якобы готовит "агрессию" в отношении Украины. Москва последовательно опровергает эти обвинения, называя их пустым нагнетанием напряженности.

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