Во Франции оценили перспективу встречи Путина и Макрона

Точных сроков пока не называют
Официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь заявил в эфире радио France Info, что встреча президента России Владимира Путина и французского лидера Эмманюэля Макрона не исключена.
"Я этого не исключаю, пока это еще не решено", - заметил Атталь.
Он добавил, что Макрон будет делать все для обеспечения деэскалации вокруг Украины.
За последние дни лидеры России и Франции провели два телефонных разговора, напомнил спикер. "Обмены были насыщенными", - уточнил он.
Со стороны Запада в последнее время активно звучат заявления о том, что Россия якобы готовит "агрессию" в отношении Украины. Москва последовательно опровергает эти обвинения, называя их пустым нагнетанием напряженности.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram