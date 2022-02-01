ВЦИОМ выяснил отношение россиян к китайскому Новому году

По лунному календарю Новый год наступил 1 февраля

Большинство россиян (94%) не празднуют китайский Новый год, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения.

"Символом наступившего года по восточному календарю россияне назвали тигра или водяного тигра (72%). Женщины чаще, чем мужчины, называли символ года (82% против 60%), треть мужчин затруднились дать ответ или сообщили, что не знают (35%)", - сказано в исследовании.

Вместе с тем 10% участников опроса ассоциируют празднование китайского Нового года с пиротехникой и драконами, а у 2% он ассоциируется с задержками посылок из Китая.

По лунному календарю Новый год наступил 1 февраля. Его покровителем будет синий водяной тигр.

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