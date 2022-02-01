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Названа тема телефонного разговора Лаврова и Блинкена

11:37
  • вторник
  • 01 февраля 2022

Российский министр сделает официальное заявление

Реакцию России на американские наработки по предложениям в сфере гарантий безопасности обсудят в ходе сегодняшнего телефонного разговора глава нашего МИД Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен.
Появились подробности подготовки ответа Москвы США по гарантиям безопасности

После разговора с американским коллегой Лавров сделает официальное заявление для СМИ, заявили в российском МИД.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова анонсировала телефонный разговор Лаврова и Блинкена 1 февраля. Очная встреча на повестке дня пока не стоит.

Ранее в Вашингтоне заявили, что Россия передала США письменный ответ на предложения по деэскалации на Украине. В свою очередь заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко сообщил, что Москва не передавала США письменный ответ на полученные от США документы по гарантиям безопасности.

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