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Пострадавшей при пожаре актрисе Вере Воронковой требуется новая операция

11:59
  • вторник
  • 01 февраля 2022

Воронкова остается в больнице

Заслуженной артистке России Вере Воронковой предстоит еще одна операция в ходе лечения от последствий пожара. Об этом во вторник, 1 февраля, рассказали в пресс-службе Московского драматического театра имени А.С. Пушкина, в котором служит актриса.

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Как уточнили в театре, Воронковой придется провести в больнице еще не менее двух недель. При этом не уточняется, какого рода оперативное вмешательство предстоит перенести артистке, сообщает АГН "Москва".

Пожар в квартире на проспекте Мира, принадлежащей Воронковой, произошел в ночь на 19 января. Из-за замыкания проводки загорелись новогодняя елка и вещи в гостиной. В результате ЧП пострадали сама Воронкова и ее 14-летняя дочь. Актриса получила ожоги 31% тела, ее доставили в реанимацию. После этого Воронковой сделали операцию на руке.

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