Зеленский подписал закон об увеличении украинской армии

Не ради войны, а ради мира

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увеличении численности Вооруженных сил (ВСУ) на сто тысяч человек за три года.

За три года будет создано 20 новых бригад, а военным поднимут зарплаты и обеспечат их жильем, сообщил украинский лидер.

Помимо этого, власти планирует увеличить срок службы контрактников, передает РИА Новости.

"Это старт перехода страны на профессиональную армию не потому, что скоро будет война, а потому, чтобы дальше был мир", - заметил Зеленский в ходе своего выступления в Верховной раде.

Ранее стало известно, что Польша передаст Украине снаряды для систем противовоздушной обороны (ПВО). Также о военной помощи Киеву заявили в США. Вашингтон запланировал 45 авиарейсов с боеприпасами, стрелковым оружием и противотанковыми средствами.

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