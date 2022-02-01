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От COVID-19 в Москве за сутки выздоровели 7944 пациента

12:07
  • вторник
  • 01 февраля 2022

Госпитализированы 1615 человек

В Москве от коронавируса вылечились 7944 человека за сутки, сообщил во вторник оперативный штаб по контролю за распространением заболевания.
Поликлиники Москвы справились с потоком пациентов из-за "омикрона"

Всего в городе поправились 1 970 326 пациентов.

Суточный прирост новых случаев составил 21533, госпитализированы 1615 человек, скончались 76. На ИВЛ находятся 543 человека.

"С учетом доминирования штамма "омикрон" и особенностями течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем", - добавили в штабе.

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