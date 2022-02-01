Москвичей предупредили о превышении порогов заболеваемости ОРВИ и гриппом

У детей заболеваемость сохраняется ниже пороговых величин

В Москве отмечено превышение эпидемиологических порогов заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом у взрослых и среди совокупного населения. Об этом рассказали в столичном управлении Роспотребнадзора во вторник, 1 февраля.

Ведомство уточняет, что за четвертую неделю 2022 года продолжился рост показателей заболеваемости по гриппу и ОРВИ среди всех возрастных групп населения.

При этом показатели сохраняются ниже расчетных эпидемических пороговых величин у детей во всех возрастных группах: в возрасте 0-2 лет — ниже на 72,7%, среди детей 3-6 лет — на 64,1%, среди детей 7-14 лет — на 9,1%.

В Москве завершена кампания по иммунизации населения против сезонного гриппа. По состоянию на 1 февраля в городе привито 7,299 млн человек, что составляет 57,72% от численности населения. При этом охват вакцинацией против гриппа детей составляет 65,43%, сообщается на официальном сайте столичного управления Роспотребнадзора.

О росте заболеваемости ОРВИ и гриппом в Москве Роспотребнадзор сообщал 18 января. В ведомстве предупредили, что в период сезонного подъема заболеваемости гриппом и продолжающейся пандемии коронавируса существует риск развития микст-инфекции — одновременного сочетания у пациента двух заболеваний.

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