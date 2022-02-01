Момент поджога квартиры в Чертанове попал на видео

Задержан сожитель пострадавшей

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент поджога квартиры в Чертанове, из которой спасли женщину.

На кадрах видно, как мужчина выходит из лифта на девятом этаже, обливает воспламеняющейся жидкостью дверь, поджигает ее и уходит.

Пожар произошел 29 января в жилом доме на улице Дорожная. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Двое молодых людей, проживающих этажом ниже, помогли девушке спастись через окно. Мужчин госпитализировали в городскую больницу с ожогами различной степени тяжести.

"Девушка и еще один молодой человек были отсмотрены врачами, госпитализация им не понадобилась", - сообщили в московском СК.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. По подозрению в преступлении задержан 42-летний ранее неоднократно судимый мужчина. На допросе он рассказал, что принес личные вещи бывшей сожительницы к ее квартире, поджег и ушел из подъезда. Таким образом мужчина хотел отомстить бывшей возлюбленной. Злоумышленнику уже предъявили обвинение. Решается вопрос об аресте.

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