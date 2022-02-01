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Разработчики рассказали о поставках "ЭпиВакКороны" за рубеж

12:31
  • вторник
  • 01 февраля 2022

Заключены соответствующие контракты

Как сообщили журналистам в ГНЦ ВБ "Вектор", контракты на поставки за границу заключены между производителями вакцины против коронавируса "ЭпиВакКорона" и зарубежными компаниями.
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"В настоящее время между производителями вакцины "ЭпиВакКорона" и зарубежными компаниями заключены соглашения и контракты на поставки вакцины за границу общим объемом более 50 миллионов доз", - приводит сообщение РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что "ЭпиВакКорона" есть в наличии в большинстве российских регионов.

В Министерстве здравоохранения прежде заявили, что объем остатков препарата в полной мере удовлетворяют имеющуюся потребность в нем.

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