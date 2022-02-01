Синоптики предупредили о предстоящих магнитных бурях

Возмущения магнитосферы прогнозируют вечером 2 февраля

Вечером 2 февраля в столичном регионе ожидаются магнитные бури после массивной вспышки на Солнце. Об этом во вторник, 1 февраля, рассказали синоптики.

Астрономы из Центра космической погоды США 30 января зафиксировали четырехчасовую вспышку на Солнце, направленную в сторону Земли. Облако плазмы достигнет нашей планеты к вечеру 2 февраля, это приведет к возмущениям магнитосферы.

К 18:00 среды в Москве уровень геомагнитной активности составит пять баллов — это слабая магнитная буря. К 21:00 ее мощность возрастет до шести баллов — магнитная буря средней силы, сообщает "Гисметео".

Метеозависимым людям это грозит ухудшением самочувствия: нарушение артериального давления, головокружение, затрудненное дыхание, головная боль, повышенная тревожность и раздражительность.

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