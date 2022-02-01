ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Дании отменили все коронавирусные ограничения

12:53
  • вторник
  • 01 февраля 2022

Полный курс вакцинации прошли 80,8% жителей страны

Дания во вторник отменила все ограничения, связанные с пандемией коронавирусной инфекции. По мнению властей, COVID-19 больше не является социально опасным заболеванием.
"Система здравоохранения справляется": почему Москве не нужны новые ограничения

"Мой взгляд обращен на тяжелобольных. Я смотрю на количество пациентов в отделениях интенсивной терапии, и оно чрезвычайно мало", - сообщил в интервью каналу TV2 директор Управления здравоохранения Дании Сёрен Брустрём.

В понедельник в стране выявили 29084 новых случая коронавируса. При этом в отделениях интенсивной находятся только 32 пациента.

Так, с 1 февраля в Дании отменяется обязательное ношение масок, к полноценной работе возвращаются рестораны, кинотеатры, фитнес-клубы. Полный курс вакцинации прошли 80,8% жителей страны.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Жители Дании
Жители Дании
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.