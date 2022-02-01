В Дании отменили все коронавирусные ограничения

Полный курс вакцинации прошли 80,8% жителей страны

Дания во вторник отменила все ограничения, связанные с пандемией коронавирусной инфекции. По мнению властей, COVID-19 больше не является социально опасным заболеванием.

"Мой взгляд обращен на тяжелобольных. Я смотрю на количество пациентов в отделениях интенсивной терапии, и оно чрезвычайно мало", - сообщил в интервью каналу TV2 директор Управления здравоохранения Дании Сёрен Брустрём.

В понедельник в стране выявили 29084 новых случая коронавируса. При этом в отделениях интенсивной находятся только 32 пациента.

Так, с 1 февраля в Дании отменяется обязательное ношение масок, к полноценной работе возвращаются рестораны, кинотеатры, фитнес-клубы. Полный курс вакцинации прошли 80,8% жителей страны.

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