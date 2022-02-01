Россияне перестали толстеть после 2014 года

Эксперты связывают это с падением доходов

Россияне практически перестали набирать вес после 2014 года. К такому выводу пришли эксперты НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, изучив данные Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения (РМЭЗ).

В 2014 году индекс массы тела (ИМТ) россиян составлял рекордные 26,61 при норме не выше 25. Уже в 2015 и 2016 годах он снизился до 26,52 и 26,44 соответственно. В следующие три года ИМТ незначительно вырос, но в 2020-м, когда началась пандемия коронавируса, снова снизился – до 26,56.

Как пишет Forbes, показатель ИМТ связан с динамикой благосостояния. Журнал привел график реальных доходов россиян, на котором видно, что россияне теряли вес вместе с их падением, и вновь набирали, когда доходы росли.

Динамика индекса массы тела россиян связана и с изменением потребления, считает ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Игорь Поляков. В 2015 году покупки продовольственных товаров упали на 9% относительно предыдущего года, в 2016-м — на 5% относительно 2015-го. В последующие годы покупки росли, пока в 2020-м вновь не упали.

Однако с такой точкой зрения не согласны в Минздраве. По словам внештатного диетолога ведомства Виктора Тутельяна, во время кризисов люди переходят на более дешевые продукты с высокой калорийностью. Замедление ИМТ он объясняет повышение уровня знаний россиян в вопросах лишнего веса и здорового питания.

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