ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Эксперт оценила снижение защиты от "омикрона" после давней вакцинации

13:12
  • вторник
  • 01 февраля 2022

Повторная вакцинация от коронавируса рекомендована раз в полгода

По прошествии более чем шести месяцев после вакцинации от коронавирусной инфекции защита от штамма "омикрон" сокращается в 12 раз. Об этом во вторник, 1 февраля, рассказала заместитель директора по научной работе НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Дарья Даниленко.
В России набирает обороты вакцинация подростков от коронавируса

Эксперт отметила, что у тех, кто, напротив, недавно прошел ревакцинацию, способность нейтрализовать вариант "омикрон" существенно нарастает. Уровень защиты при этом уменьшается только в семь раз.

Даниленко отметила что у "омикрона" наблюдается самое быстрое распространение, а также самая высокая частота повторных заражений. Новый вариант поражает все население, но в особой группе риска находятся подростки и молодые люди от 10 до 29 лет.

Ученых радует то, что "омикрон" хуже реплицируется в легочные ткани по сравнению с бронхами, то есть преимущественно поражает верхние дыхательные пути, а не легкие.

Специалист сослалась на данные из Европы, согласно которым процент тяжелых случаев, вызванных "омикроном", значительно ниже. Соответственно и вероятность смерти тоже намного ниже, цитирует Даниленко ТАСС.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что по состоянию на 28 января вакцинация первым компонентом была проведена 83 674 549 раз, вакцинация полного цикла — 79 269 115 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составлял 64,4%.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Вакцинация
Вакцинация
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.