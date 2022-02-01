Эксперт оценила снижение защиты от "омикрона" после давней вакцинации

Повторная вакцинация от коронавируса рекомендована раз в полгода

По прошествии более чем шести месяцев после вакцинации от коронавирусной инфекции защита от штамма "омикрон" сокращается в 12 раз. Об этом во вторник, 1 февраля, рассказала заместитель директора по научной работе НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Дарья Даниленко.

Эксперт отметила, что у тех, кто, напротив, недавно прошел ревакцинацию, способность нейтрализовать вариант "омикрон" существенно нарастает. Уровень защиты при этом уменьшается только в семь раз.

Даниленко отметила что у "омикрона" наблюдается самое быстрое распространение, а также самая высокая частота повторных заражений. Новый вариант поражает все население, но в особой группе риска находятся подростки и молодые люди от 10 до 29 лет.

Ученых радует то, что "омикрон" хуже реплицируется в легочные ткани по сравнению с бронхами, то есть преимущественно поражает верхние дыхательные пути, а не легкие.

Специалист сослалась на данные из Европы, согласно которым процент тяжелых случаев, вызванных "омикроном", значительно ниже. Соответственно и вероятность смерти тоже намного ниже, цитирует Даниленко ТАСС.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что по состоянию на 28 января вакцинация первым компонентом была проведена 83 674 549 раз, вакцинация полного цикла — 79 269 115 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составлял 64,4%.

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