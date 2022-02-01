В Ленинградской области объявили внеплановые школьные каникулы

В регионе сложная ситуация с ковидом

Правительство Ленинградской области решило отправить всех школьников региона на внеплановые каникулы в связи с ситуацией с коронавирусом.

Дети будут отдыхать с 7 по 20 февраля – такое решение принял региональный штаб по нераспространению коронавируса.

Соответствующий документ в ближайшее время подпишет губернатор Александр Дрозденко, сообщили в пресс-службе областного правительства.

За минувшие сутки в Ленинградской области выявили 1 251 случай заражения коронавирусом.

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