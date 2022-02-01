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В Кремле отреагировали на данные о росте цен на ПЦР-тесты

13:07
  • вторник
  • 01 февраля 2022

Оперативный штаб мониторит ситуацию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о резком росте цен на ПЦР-тесты в регионах.
Попова назвала причину сокращения срока действия ПЦР-теста

"Мы обратим обязательно на это внимание, но наверняка оперативный штаб мониторит эту ситуацию", - отметил кремлевский спикер (цитата по ТАСС).

При этом пресс-секретарь поблагодарил журналистов за то, что они привлекли к проблеме внимание.

Ранее руководитель исполкома Общероссийского Народного фронта Михаил Кузнецов заявил о необходимости установить предельные отпускные цены на ПЦР-тесты на коронавирусную инфекцию. В ОНФ установили: стоимость таких тестов по стране может различаться на 500%.

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