В Кремле отреагировали на данные о росте цен на ПЦР-тесты

Оперативный штаб мониторит ситуацию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о резком росте цен на ПЦР-тесты в регионах.
"Мы обратим обязательно на это внимание, но наверняка оперативный штаб мониторит эту ситуацию", - отметил кремлевский спикер (цитата по ТАСС).
При этом пресс-секретарь поблагодарил журналистов за то, что они привлекли к проблеме внимание.
Ранее руководитель исполкома Общероссийского Народного фронта Михаил Кузнецов заявил о необходимости установить предельные отпускные цены на ПЦР-тесты на коронавирусную инфекцию. В ОНФ установили: стоимость таких тестов по стране может различаться на 500%.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram