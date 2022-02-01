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Сборная России по фигурному катанию прибыла в Пекин

15:17
  • вторник
  • 01 февраля 2022

Тренировки в горном кластере начнутся уже завтра

В Китае действуют жёсткие ограничения из-за пандемии - там готовятся к открытию Олимпийских игр. Торжественная церемония состоится уже в пятницу.

А сегодня в Пекин прибыли новые члены российской сборной: команды по фигурному катанию, бобслею, скелетону и прыжкам на лыжах. Тренировки в горном кластере начнутся уже завтра. Перед вылетом все спортсмены сдали тесты на коронавирус.

Из-за болезни Олимпиаду пропустит фигурист Михаил Коляда, его заменит Евгений Семененко. Позже остальных в Пекин прибудут выступающие в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин.

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