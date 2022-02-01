В Петербурге мужчина упал с 18 этажа на проходившую мимо девочку

У ребенка перелом ноги

В Санкт-Петербурге 46-летний мужчина упал с 18-го этажа на проходившую под окнами 10-летнюю девочку.

Инцидент произошел на Комендантском проспекте. Девочка шла с мамой мимо подъезда, как вдруг всем весом на нее приземлился падающий сверху мужчина. От удара девочку отбросило к припаркованной машине.

Мужчина скончался на месте, пишет издание "Невские новости". У девочки перелом ноги, ее отвезли в больницу.

Источник РИА Новости утверждает, что у погибшего были проблемы на работе. Перед падением вышел на балкон поговорить с работодателем. Telegram-канал "112" написал, что сегодня мужчина должен был посетить психиатра.

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