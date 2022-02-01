Кровля обрушилась во время пожара в школе во Владивостоке

Пострадавших и погибших нет

Крупный пожар в эти минуты ликвидируют во Владивостоке. Горит здание частной школы. Столбы густого дыма видно издалека.

На месте работают 55 сотрудников МЧС и 15 единиц техники. Тушат возгорание в здании частной школы. На момент, когда приехали первые подразделения, горела кровля.

Общая площадь пожара - почти полторы тысячи квадратных метров. По последним данным, пострадавших и погибших нет.

Во Владивостокской международной средней общеобразовательной школе обучаются дети с 1 по 11 классы. Есть и дошкольное отделение. По информации, к моменту возгорания занятия уже закончились.

"Произошло частичное обрушение кровли", - сообщил Майдар Сапкеев, начальник отдела информационного сопровождения оперативных событий ЦУКС ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Сейчас специалисты устанавливают причины возгорания. Педагоги решают вопрос, в каком помещении дети продолжат обучение.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев. Дальневосточное бюро "ТВ Центра". Владивосток.

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