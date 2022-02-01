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Легенда ВДНХ: ресторан "Золотой колос" отреставрируют

15:34
  • вторник
  • 01 февраля 2022

Архитекторам предстоит воссоздать исторический фасад и интерьеры

Легендарный ресторан на ВДНХ "Золотой колос" отреставрируют. Построенное в середине прошлого столетия, здание поражало своей роскошью и считалось одним из знаковых мест Москвы. В перестроечные времена заведение закрыли. И величественная постройка пришла в упадок. Теперь архитекторам предстоит воссоздать исторический фасад и интерьеры.

Осыпающаяся штукатурка, отвалившаяся лепнина, частично заколоченные двери и окна. Так уже несколько десятилетий выглядит ресторан "Золотой Колос" на ВДНХ, когда-то не уступавший в своей популярности "Праге" и "Москве". Попасть сюда считали за честь многие.

Из культового места для гурманов он превратился в не менее культовое для любителей заброшенных зданий. Потускнели огромные зеркала в тяжёлых дубовых рамах, канули в Лету хрустальные люстры, вид с террасы могли оценить разве что сторожа – на долгие годы "Золотой Колос" стал складом. Но время забвения подошло к концу. Специалисты уже исследовали все архитектурные особенности памятника.

В 50-е ВДНХ становится своего рода витриной Советского Союза и обязательной точкой посещения иностранных делегаций. В 59-м сюда даже привезли тогда ещё вице-президента Никсона после открытия американской выставки в Сокольниках. И финальной точкой визита был ресторан "Колос".

Логика в этом была простая и изящная: американцы привезли бытовые приборы, автомобили и, конечно, хот-доги, бургеры и колу, которыми угощали посетителей. В "Золотом колосе" американскую делегацию ждал гастрономический ответ.

"Здесь можно было встретить и стерлядь, и куропаток. Здесь был очень богатый для своего времени винный погреб. Революционный пафос сменился идеей благосостояния, процветания, и это отразилось и в меню", - рассказывает куратор музея ВДНХ Павел Нефёдов.

Поражала не только кухня, но и интерьер. Внутри было два больших банкетных зала, напоминающих бальные помещения в дворянских усадьбах. Примечательно, что оформлены они были в разных тонах: синем и жёлтом. В одном еда подавалась на тарелках с золотой каймой, в другом – с голубой.

"Сама эта постройка выглядит таким образом, будто это какая-то дворянская усадьба. Здесь прослеживаются хорошо такие классические европейские мотивы, которые совершенно сознательно использовались, для того чтобы создать ощущение надёжности и спокойствия", - говорит Нефёдов.

Центральный элемент фасада - отсылающий к римской культуре полукупольный свод, напоминающий алтарь храма Венеры и Ромы. Те же приёмы были в русском классицизме.

"Послевоенная архитектура, и послевоенная культура, она очень сильно была ретроспективна, она очень сильно основывалась на тех образцах, которые были созданы в России в царское время", - рассказывает Нефёдов.

Восстановление будет проходить строго по историческим чертежам, и двери для посетителей он откроет таким, каким был в 1954 году. Восстановят ли историческое меню – пока не сообщается.

Александра Панина, Николай Карбанов, Андрей Пашутин, Роман Донской и Даниил Шкловский. "ТВ Центр".

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Ресторан колос на ВДНХ
Ресторан колос на ВДНХ
Ресторан колос на ВДНХ
Ресторан колос на ВДНХ
Ресторан колос на ВДНХ
Ресторан колос на ВДНХ
Ресторан колос на ВДНХ
Ресторан колос на ВДНХ
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