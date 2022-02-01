Легенда ВДНХ: ресторан "Золотой колос" отреставрируют

Архитекторам предстоит воссоздать исторический фасад и интерьеры

Легендарный ресторан на ВДНХ "Золотой колос" отреставрируют. Построенное в середине прошлого столетия, здание поражало своей роскошью и считалось одним из знаковых мест Москвы. В перестроечные времена заведение закрыли. И величественная постройка пришла в упадок. Теперь архитекторам предстоит воссоздать исторический фасад и интерьеры.

Осыпающаяся штукатурка, отвалившаяся лепнина, частично заколоченные двери и окна. Так уже несколько десятилетий выглядит ресторан "Золотой Колос" на ВДНХ, когда-то не уступавший в своей популярности "Праге" и "Москве". Попасть сюда считали за честь многие.

Из культового места для гурманов он превратился в не менее культовое для любителей заброшенных зданий. Потускнели огромные зеркала в тяжёлых дубовых рамах, канули в Лету хрустальные люстры, вид с террасы могли оценить разве что сторожа – на долгие годы "Золотой Колос" стал складом. Но время забвения подошло к концу. Специалисты уже исследовали все архитектурные особенности памятника.

В 50-е ВДНХ становится своего рода витриной Советского Союза и обязательной точкой посещения иностранных делегаций. В 59-м сюда даже привезли тогда ещё вице-президента Никсона после открытия американской выставки в Сокольниках. И финальной точкой визита был ресторан "Колос".

Логика в этом была простая и изящная: американцы привезли бытовые приборы, автомобили и, конечно, хот-доги, бургеры и колу, которыми угощали посетителей. В "Золотом колосе" американскую делегацию ждал гастрономический ответ.

"Здесь можно было встретить и стерлядь, и куропаток. Здесь был очень богатый для своего времени винный погреб. Революционный пафос сменился идеей благосостояния, процветания, и это отразилось и в меню", - рассказывает куратор музея ВДНХ Павел Нефёдов.

Поражала не только кухня, но и интерьер. Внутри было два больших банкетных зала, напоминающих бальные помещения в дворянских усадьбах. Примечательно, что оформлены они были в разных тонах: синем и жёлтом. В одном еда подавалась на тарелках с золотой каймой, в другом – с голубой.

"Сама эта постройка выглядит таким образом, будто это какая-то дворянская усадьба. Здесь прослеживаются хорошо такие классические европейские мотивы, которые совершенно сознательно использовались, для того чтобы создать ощущение надёжности и спокойствия", - говорит Нефёдов.

Центральный элемент фасада - отсылающий к римской культуре полукупольный свод, напоминающий алтарь храма Венеры и Ромы. Те же приёмы были в русском классицизме.

"Послевоенная архитектура, и послевоенная культура, она очень сильно была ретроспективна, она очень сильно основывалась на тех образцах, которые были созданы в России в царское время", - рассказывает Нефёдов.

Восстановление будет проходить строго по историческим чертежам, и двери для посетителей он откроет таким, каким был в 1954 году. Восстановят ли историческое меню – пока не сообщается.

Александра Панина, Николай Карбанов, Андрей Пашутин, Роман Донской и Даниил Шкловский. "ТВ Центр".

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