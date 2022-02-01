МЦД-4: как идут работы в районе станции "Тестовская"

Это самый сложный участок

На Московских центральных диаметрах продолжается строительство новых станций и реконструкция старых. Так активные работы сейчас развернуты сразу на нескольких участках будущей линии МЦД-4. В этом году для пассажиров там откроют пять реконструированных станций и одну новую. К лету планируется завершить стройку в районе "Курской" и "Каланчевской". Но самый сложный участок расположен в районе станции "Тестовская".

Самую высокую в столице железнодорожную станцию, которая находится на 30-метровой отметке, оценить можно только с еще большей высоты. Платформа "Тестовская", которая уже вошла в историю как один из самых сложных инженерных объектов, сейчас готова на три четверти.

"Здесь уже установлены опоры контактной сети – порядка 320, уложены кабели, выполнено земполотно – 132 тысяч кубических метров. И под строительство верхнего строения пути уложили 8 тысяч кубометров гранитного щебня", - рассказывает замдиректора компании-подрядчика Олег Юзык.

За три года строительных работ появилась крупнейшая в Москве двухкилометровая железнодорожная эстакада, 300-метровый мост и путепровод. Здесь уже забивают сваи под основание будущего северного вестибюля, строители электрифицировали весь участок и сделали 16 км полотна.

Самое сложное, говорят строители, было обеспечить безопасность работы действующей по соседству линии МЦК, поезда по которой ходят с интервалом всего в четыре минуты. Кроме того, в центре города под землей - километры труб и проводов, пришлось переносить 400 различных коммуникаций. При этом удалось и сохранить значимую историческую постройку. Например, дом путевого обходчика, построенный в 1908 году, признан объектом культурного наследия. При прокладке путей строители бережно перенесли здание на несколько десятков метров. На станции "Кутузовская" будку встроят прямо в платформу.

По этой ветке поезда пойдут в обход Киевского вокзала, что разгрузит этот район города. С "Поклонной" можно будет пересесть на метро "Парк Победы". С "Тестовской" – на одноименную платформу Первого диаметра, станции МЦК "Деловой центр" и "Международную" подземки. На Кутузовской сделают переход на Филевскую линию метро. Действующую платформу кольца удлинят почти на 100 метров, чтобы интегрировать ее с МЦД. Пятикилометровый отрезок соединит ветки Киевского и Горьковского направлений.

"Параллельно развернуты работы на "Курской", "Каланчевской" – сейчас это реверс, но уже летом мы перейдем на классический вид движения. Между Бутырским и Белорусским вокзалом работаем в режиме реверса для того, чтобы подготовить инфраструктуру. И все вместе в целевом состоянии все должно сойтись в единый участок железной дороги", - говорит замначальника Московской железной дороги по строительству Павел Петровичев.

Все платформы сделают по принципу "сухих ног". Терминалы и переходы оборудуют для маломобильных пассажиров, а также родителей с колясками. Объекты заработают синхронно.

Иван Колесников, Валерий Белинский, Василий Батурин. "ТВ Центр".

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