ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Почти 28 тысяч деревьев сдали москвичи по акции "Елочный круговорот"

15:31
  • вторник
  • 01 февраля 2022

Акция продлится до 20 февраля

Почти 28 тысяч москвичей приняли участие в акции "Ёлочный круговорот". Но это не последняя цифра - приём в переработку деревьев продлится до 20 февраля.

Цель – не только помочь правильно утилизировать новогодние ёлки, но и привлечь внимание к программе раздельного сбора мусора. По всему городу работает почти 600 пунктов, адрес ближайших можно уточнить на сайте правительства Москвы или на портале "Активный гражданин".

"Важно их сдавать без мишуры, без каких-либо украшений, мы их перерабатываем в щепу и они дальше используются для отсыпки дорог в парке, вольерных комплексах в Москве, а также для мульчирования деревьев. В прошлом году собрали почти 45 тысяч деревьев, мы их переработали в щепу и получили почти 180 кубометров", - рассказала замруководителя ГПБУ "Мосприрода" Вера Струкова.
 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Утилизация ёлок
Утилизация ёлок
Утилизация новогодний елок
Утилизация новогодний елок
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.