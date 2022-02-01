Почти 28 тысяч деревьев сдали москвичи по акции "Елочный круговорот"

Акция продлится до 20 февраля

Почти 28 тысяч москвичей приняли участие в акции "Ёлочный круговорот". Но это не последняя цифра - приём в переработку деревьев продлится до 20 февраля.

Цель – не только помочь правильно утилизировать новогодние ёлки, но и привлечь внимание к программе раздельного сбора мусора. По всему городу работает почти 600 пунктов, адрес ближайших можно уточнить на сайте правительства Москвы или на портале "Активный гражданин".

"Важно их сдавать без мишуры, без каких-либо украшений, мы их перерабатываем в щепу и они дальше используются для отсыпки дорог в парке, вольерных комплексах в Москве, а также для мульчирования деревьев. В прошлом году собрали почти 45 тысяч деревьев, мы их переработали в щепу и получили почти 180 кубометров", - рассказала замруководителя ГПБУ "Мосприрода" Вера Струкова.



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