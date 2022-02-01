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В Москве в три раза увеличили число операторов горячей линии 122

15:35
  • вторник
  • 01 февраля 2022

Теперь звонки от жителей будут принимать семь тысяч человек

Столичные власти увеличили число операторов горячей линии 122. Такое решение принято на фоне распространения нового штамма коронавируса "омикрон".

Теперь звонки от жителей будут принимать семь тысяч человек, это в три раза больше, чем две недели назад. Они круглосуточно консультируют по вопросам оказания медицинской помощи, записывают на приём, а с 7 утра и до полуночи принимают заявки на вызов врача на дом. В экстренных случаях звонок может быть переадресован в скорую помощь. Операторам помогают и волонтёры.

Кроме того, за несколько недель более чем в четыре раза было увеличено число каналов связи. Это позволяет принять как можно больше звонков. Тем же, кто не дождался ответа, операторы перезвонят сами. Система автоматически найдет такие звонки и добавит их в базу.

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