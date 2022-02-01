Стали известны подробности поджога квартиры в Чертанове

Двое человек попали в реанимацию

В Москве задержали подозреваемого в поджоге квартиры в Чертанове. Им оказался 42-летний житель столицы Сергей Германов. В минувшую субботу мужчина, чтобы отомстить своей сожительнице, принёс к двери её квартиры вещи и поджёг их. В огне пострадала не только сама возлюбленная, но ещё трое человек, двое из которых сейчас находятся в реанимации. Поджигателю предъявлено обвинение.

Движения – неуверенные. Но от задуманного плана мужчина не отказывается. Пошатываясь, с двумя бутылками, заходит в тамбур. Разливает горючее вещество, поджигает и скрывается в лифте. Не осознавая, что его лицо фиксирует камера. Восстановить – вплоть до каждой секунды – ход событий помог видеодомофон. Его москвичи все чаще устанавливают возле дверей квартир.

"Задержан ранее неоднократно судимый 42-летний подозреваемый в совершении преступления. В ходе допроса он сообщил следствию, что принес к двери личные вещи бывшей сожительницы, поджег и ушел из подъезда", - сообщила Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве.

Сергея Германова – так зовут подозреваемого – ранее судили за незаконный оборот оружия и наркотиков. По версии следствия, на новое преступление его толкнуло желание жестоко отомстить бывшей возлюбленной. Вот только горящий тамбур таил смертельную опасность и для соседей.

- Поясните, подтверждаете ли вы ранее данные показания, содержащиеся в указанных протоколах следственных действий? - Да, подтверждаю. Дополнений нет у меня никаких.

Это уже кадры спасения из той самой соседней квартиры, охваченной огнем и едким дымом. Ее постояльцы рассказали, как произошло ЧП в районе Чертаново на Дорожной улице. В субботу днем к двум студентам Аделю и Тимуру, арендующим комнаты, пришли гости Игорь и Ирина. Почувствовали запах горящей проводки, открыли входную дверь, за ней увидели мощное пламя. Бросились к окнам, но и там дышать уже было невозможно. Тогда двое молодых людей повисли на оконных рамах на высоте 20 метров и стали стучать ногами в окна 8 этажа. На призыв о помощи откликнулся сосед и помог спуститься им самим, а затем спасти девушку. Все это время на ребят, стоящих на подоконниках, капал раскаленный пластик от горящих стеклопакетов, юноши получили сильные ожоги. Трое студентов госпитализированы, двое – в реанимации.

"Мое состояние получше. Я лежал рядом с Игорем. У него состояние похуже. Но он разговаривает, не теряет рассудок. А обжегся он сильно, конечно. Было очень страшно, когда выбор стоит между тем, чтобы рискнуть или сгореть в квартире, то я думаю, все бы рискнули", - рассказал пострадавший Адель Ахметзянов.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц". Следователи ходатайствуют о заключении Германова под стражу.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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