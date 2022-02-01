Собянин утвердил планы развития транспортной инфраструктуры до конца года

Главным событием года должно стать завершение строительства БКЛ

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил план развития транспортной системы столицы на текущий год. Выполнение программы обсудили сегодня на заседании президиума правительства Москвы.

Главным событием года должно стать завершение строительства Большой кольцевой линии метро. Кроме того, подземка получит более 300 новых вагонов. В столице также появится еще порядка 500 электробусов, 100 трамваев и около 400 новых вагонов поездов МЦД. Одновременно на Московских центральных диаметрах продолжится строительство новых станций и реконструкция старых.

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