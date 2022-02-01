"Крупная политическая фигура": Песков об отношении в Кремле к Ельцину

Не исключено, что сегодня Владимир Путин позвонит вдове бывшего президента

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник рассказал, как в Кремле относятся к первому главе государства Борису Ельцину.

"Это очень крупная политическая фигура, которая навсегда оставила, собственно, свой след в истории нашей страны и занимает свое особенное место в истории нашей страны", - приводит ответ кремлевского спикера РИА "Новости".

По словам Пескова, в администрации президента сейчас все еще остаются "ельцинские кадры". Как уточнил пресс-секретарь, не исключено, что сегодня Владимир Путин позвонит вдове бывшего президента Наине Ельциной.

Борис Ельцин родился 1 февраля 1931 года. С 1991 по 1999 год он занимал пост президента России. Умер 23 апреля 2007 года.

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