"Путаница": Песков объяснил недоразумение с ответом Москвы Вашингтону

Россия пока не направляла письменной реакции на ответ США по гарантиям безопасности

Вокруг темы обсуждения Россией и Соединенными Штатами гарантий безопасности возникла путаница. Об этом во вторник, 1 февраля, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

31 января неназванный представитель Госдепартамента США заявил, что американская сторона получила от России ответ на свое предложение по деэскалации вокруг Украины. Однако в российском МИД опровергли эти сообщения.

В дипкругах пояснили, что министр иностранных дел России Сергей Лавров направил представителям НАТО и госсекретарю США Энтони Блинкену послания по вопросу о том, как в НАТО понимают фундаментальный принцип неделимости безопасности. На него Москва ссылается в проектах договоров по теме гарантий безопасности.

Песков подтвердил, что "возникла путаница, это были другие соображения, которые несколько по другой проблематике". Представитель Кремля подчеркнул, что основной ответ Москвы по гарантиям безопасности пока не передан Вашингтону, сообщает РИА Новости.

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