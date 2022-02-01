В Еврокомиссии признали ущерб от антироссийских санкций

Это цена за мир в Европе, заявили в Брюсселе

Массивные санкции против России повлияют и на экономику Евросоюза, но это цена за мир в Европе. Об этом во вторник, 1 февраля, заявил вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Европейский политик подтвердил, что в Брюсселе работают над "массивным пакетом" санкций в отношении России на случай ее "дальнейшей агрессии". Ограничительные меры, по словам Домбровскиса, призваны сдержать Москву и показать ей тяжелые последствия этой "агрессии".

Однако замглавы ЕК признал в эфире телеканала Bloomberg TV, что массивные санкции окажут влияние и на экономику Евросоюза, хотя эту цену придется заплатить, ради мира в Европе.

Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что Берлин исключает введение превентивных санкций против России. Ограничительные меры будут введены только в том случае, если Москва нарушит территориальную неприкосновенность Украины.

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