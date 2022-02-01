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"Пугалка какая-то": вирусолог оценил сообщения о "стелс-омикроне"

15:20
  • вторник
  • 01 февраля 2022

Случаев с новым подтипом "омикрона" слишком мало

Воспринимать новый подтип коронавирусной инфекции, который называют "стелс-омикроном", как угрозу пока рано. Такое мнение во вторник, 1 февраля, высказал вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Петр Чумаков.
Названо непоправимое осложнение у переболевших "омикроном"

Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании ранее сообщило, что симптомы подтипа BA.2 омикрон-штамма коронавируса схожи с симптомами изначальной разновидности. Вариант BA.2 называют "скрытым" ("стелс", от англ. Stealth – невидимый, незаметный), так как его трудно отличить от оригинального BA.1.

Чумаков, комментируя эти сообщения, отметил, что случаев "стелс-омикрона" еще достаточно мало, поэтому "пока это пугалка какая-то получается". Говорить об опасности нового подтипа можно будет только в случае, если он начнет вытеснять обычный "омикрон".

Эксперт скептически отозвался и о сообщениях о симптомах, которые якобы отличают "стелс-омикрон" от обычного "омикрона", который также способен вызывать довольно тяжелые случаи у людей с хроническими заболеваниями либо ослабленным здоровьем.

Единственной защитой от "омикрона" и его новой скрытной разновидности является вакцинация, даже в случае инфицирования после прививки снижается риск развития тяжелого течения COVID-19, подчеркнул Чумаков в интервью радио Sputnik.

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