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В Госдуме напомнили об активах Британии в России

14:02
  • вторник
  • 01 февраля 2022

Лондону не стоит разбрасываться угрозами санкций

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов прокомментировал у себя в Telegram угрозу новых антироссийских санкций со стороны Великобритании.
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"Что касается британских санкций, то, по-моему, в их политическом дискурсе не обсуждается одна тема - каких активов больше: российских в Великобритании или британских в России?", - указал парламентарий.

По его словам, огромные активы в Российской Федерации имеет компания BP, о чем Лондону стоит задуматься.

Как подчеркнул депутат, риторика Великобритании выделяется даже на общем агрессивном фоне Запада. "Британия выступает в последние годы как пиар-агентство США", - заметил Никонов.

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